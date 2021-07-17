للمرة الثانية.. السعودية أمام تحدي الحج في زمن الجائحة

2021/07/17 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الحجّاج المسلمون في التوافد على مكة المكرّمة، السبت، تمهيدا لانطلاق مناسك الحج التي تقتصر على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني تواليا بسبب استمرار تفشي الوباء.

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