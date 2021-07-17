ضبط هدرا للمال العام في

2021/07/17 | 12:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعملية أسفرت عن ضبط خمس وصولات ضريبية وبعد إجراءات التدقيق والمطابقة لوحظ وجود اختلاس وتلاعب من قبل موظف الوحدة الضريبية.

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