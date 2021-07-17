اربيل تستعد لمواجهة الموجة الثالثة لفايروس كورونا

2021/07/17 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد المديرية العامة لصحة محافظة اربيل لمواجهة الموجة الثالثة لفايروس كورونا بتخصيص اماكن جديدة لاستقبال المصابين.

وقال الدكتور بزار موسى المتحدث باسم صحة اربيل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: كما تعلمون بان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في محافظة اربيل في ارتفاع مستمر ونحن اجرينا الاستعدادات وخصصنا اماكن جديدة لاستقبال المصابين ومواجهة الموجة الثالثة لفايروس كورونا.

واضاف: ان السلالة الجديدة لفايروس كورونا والمعروفة بـ(دلتا) تنتشر بين المواطنين بشكل سريع، مشيرا الى ان برتوكولات العلاج هي نفسها التي استخدمت لعلاج السلالات السابقة.

واوضح: نحن ندعوا المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات لحماية انفسهم من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia بلال بارزان/اربيل

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