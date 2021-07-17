طوكيو.. اكتشاف أول إصابة كورونا في القرية الاولمبية

2021/07/17 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أعلن المنظمون السبت عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، لكنهم طمأنوا بشأن فعالية الإجراءات الصارمة المتخذة للحد ّمن انتقال "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة،تاكايا ماسا، في مؤتمر صحافي، "هناك شخص في القرية.



هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول"، دون أن يحدّد ما إذا كان رياضيا أو أحد أفراد البعثات.

وبحسب الصحف اليابانية، يتعلّق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.

وكانت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت اجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرّر مرة كل أربع سنوات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020، توشيرو موتو، "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا..



ستكون هناك اجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله".

وتابع: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية.



المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".

PUKmedia / وكالات

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