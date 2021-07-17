اندلاع حريق في باخرة بمرفأ بيروت

2021/07/17 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أفادت قناة "أم تي في" اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية بشأن الحريق.وكان مرفأ بيروت شهد في الرابع من آب الماضي انفجارا ضخما، اثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ./انتهى9

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