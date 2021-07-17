2021/07/17 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ادى الرئيس السوري بشار الاسد القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية رابعة ، امام رئيس وأعضاء مجلس الشعب وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية واعلامية .وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، بولاية رابعة بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 27 ايار من العام الحالي .وقال رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ .لدى إعلانه النتائج الرسمية للانتخابات ، ان الاسد البالغ من العمر 55 عاماً "فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية" بعد حصوله "على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها 95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار الاسد يؤدي القسم الدستوري رئيسا لسوريا لولاية رابعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار الاسد يؤدي القسم الدستوري رئيسا لسوريا لولاية رابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).