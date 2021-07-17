الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن حظر التجوال

2021/07/17 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ،اليوم السبت، عدم وجود حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى، بينما حذرت من خطورة الموقف الوبائي نتيجة التزايد المستمر باعداد الاصابات.وقالت عضو اللجنة أكتفاء […]

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