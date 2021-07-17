قتيل في احتجاجات على خلفية شح المياه في جنوب غرب إيران

2021/07/17 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لجادة أزادي في العاصمة الإيرانية طهران بتاريخ 20 نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب عطا كيناري طهران (أ ف ب) – قتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها منذ أيام هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.وأوردت وكالة الانباء […]

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