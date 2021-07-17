محافظ ذي قار ينفي تقديم استقالة أو التخلي عن المسؤولية

2021/07/17 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، السبت، تقديم استقالته أو التخلي عن مسؤولية ادارة المحافظة.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، تلقى "ناس نسخة منه، (17 تموز 2021)، أنه "يودُ أن ينفي ما تقوم بترويجه بعض المواقع الصفراء والأقلام المأجورة، عن وجود استقالة في ادارة المحافظة، او تخلي عن المسؤولية في هذا الظرف الحرج".

وأكد "تواصل المحافظ احمد غني الخفاجي بأداء مسؤولياته الادارية والقانونية بشكل مستمر خدمةً لأبناء المحافظة"، داعيا الى "توخي الدقة العالية في التعاطي مع مثل هذه الانباء المزيفة والتي تهدف لإحداث الفوضى والاضطراب في المحافظة خدمةً لأجندة تخريبية تستهدف العراق برمته".

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