كربلاء تضع خطة طوارئ ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى

2021/07/17 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت،

وضع خطة طوارئ خاصة ليوم عرفة وأيام

عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء

المقدسة، الدكتور صباح الموسوي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الدا

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