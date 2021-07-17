بغداد اليوم تتقصى حقيقة إغلاق تركيا حدودها أمام العراقيين

2021/07/17 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

تقصت (بغداد اليوم)، اليوم السبت، حقيقة إغلاق الجانب التركي معبر ابراهيم الخليل، أمام المسافرين العراقيين.

وقال المتحدث الإعلامي لمعبر إبراهيم الخليل، كامي كمال، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بسبب زيادة زخم المسافرين نتيجة للعطلة ولقدوم عيد الأضحى أصبحت الأعداد كبيرة جدا، ما شكل زخما فقط، ولا يوجد أي إغلاق".

وأضاف، أنه "هناك تنسيقاً بين المعبرين من جهة الإقليم ومن الجانب التركي لتقديم تسهيلات أكبر للمسافرين لتجاوز عملية زخم الأعداد الحاصلة وطوابير الانتظار".

وكانت وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خبراً مفاده اغلاق الجانب التركي لمعبر ابراهيم الخليل، أمام حركة المسافرين العراقيين.

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