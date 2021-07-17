الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل

2021/07/17 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، عدم وجود حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى، بينما حذرت من خطورة الموقف الوبائي نتيجة التزايد المستمر باعداد الاصابات.

وقالت عضو اللجنة أكتفاء الحسناوي في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن”وزارة الصحة لم تتخذ حتى الان اي اجراء او قرار بشأن حظر التجوال الشامل خلال ايام العيد، مؤكدة ان “اتخاذ قرار الحظر بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة التي يترأسها الكاظمي والتي ستعقد الثلاثاء القادم للنظر بالاجراءات التي ستتخذ”.

وبينت الحسناوي، أن”وزارة الصحة شددت على ضرورة منع التجمعات واقامة مجالس العزاء والاعراس في الايام القادمة، بعد زيادة اعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية”، داعية “الجميع الى ضرورة الالتزام بشروط السلامة والتباعد واخذ اللقاحات”.

وأشارت الى ان “قرار اغلاق المستشفيات الكرفانية في جميع المحافظات العراقية بعد حوادث الحرائق، ساهم في زيادة المسؤولية على الجهات الطبية فضلاً عن الزخم وقلة الاسرة للمصابين بكورونا بعد ارتفاع الاصابات بصورة كبيرة”.

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