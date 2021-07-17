على متن قارب في شوارع بلجيكا.. كاميرا CNN ترصد آثار الفيضانات المدمرة

2021/07/17 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على متن قارب سار في شوارع بلجيكا رصدت مراسلة CNN، ميليسا بيل آثار الفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة لييج ومدن بلجيكية أخرى.

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