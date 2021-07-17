استشهاد اربعة جنود بهجوم لداعش شمال غربي كركوك

2021/07/17 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن أربعة جنود استشهدوا في هجوم لتنظيم داعش على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي شمال غربي محافظة كركوك.وقال المصدر ان “مجموعة مسلحة هاجمت صباح اليوم نقطة تفتيش في قرية ادريس عرب بقضاء الدبس (45 كم شمال غرب كركوك)، والنقطة تتبع الفرقة الثامنة في الجيش العراقي”.وأضاف أنه “جرى […]

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