الصين تعتبر الهجوم على حافلة تقل عمالها في باكستان هجوما.. وترسل محققين

2021/07/17 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الصين "بشدة"، السبت، انفجار الحافلة في شمال غرب باكستان الذي أسفر الأربعاء عن 12 قتيلاً على الأقل بينهم تسعة صينيين، معتبرةً أنه "اعتداء".

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