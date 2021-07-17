مسؤول تركي: وفد حكومي يزور العراق قريباً لدراسة ملف المياه

2021/07/17 | 13:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف محمد كوجوك صقالي، القنصل التركي في الموصل، اليوم السبت، عن زيارة وفد من وزارة الموارد المائية التركية إلى العراق قريباً، لدراسة وضع الماء من سد الموصل إلى البصرة.وقال صقالي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ملف المياه مهم جداً بين …

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