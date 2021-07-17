اسطنبول تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

2021/07/17 | 13:05 - المصدر: عين العراق

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استضافة إسطنبول لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بعدما سُحِب منها هذا الحق في النسختين الأخيرتين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد القاري عبر حسابه على تويتر “بعد نقل نهائي 2021 لدوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو، ستستضيف إسطنبول نهائي 2023”.

واستضافت لشبونة نهائي نسخة 2020 عوضاً عن إسطنبول بعدما استكملت البطولة اعتباراً من ربع النهائي في فقاعة صحية بنظام التجمع باقصاء من مباراة واحدة في ربع ونصف النهائي عوضاً عن ذهاب وإياب، بسبب فيروس كورونا، وتوج بايرن ميونخ الألماني باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي 2021 الذي فاز به تشلسي على مواطنه مانشستر سيتي، لكن قيود السفر المرتبطة بتفشي “كوفيد-19” حرمت المدينة التركية من الاستضافة ونابت عنها بورتو البرتغالية.

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