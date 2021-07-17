مدير صحة ذي قار: إعفاء جميع اصحاب المناصب المنتمين للأحزاب واستبدالهم بالكفاءات المستقلة

2021/07/17 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق مدير صحة ذي قار، سعدي الماجد حملة واسعة لإعفاء جميع اصحاب المناصب المنتمين للأحزاب واستبدالهم بإصحاب الكفاءات المستقلة.

وذكر الماجد في توجيه الى جميع الدوائر الطبية في ذي قار ان القرار بسبب تأثير أصحاب المناصب المنتمين للأحزاب على كفاءة الإدارة وتسببهم بعدم العدالة بين الموظفين داعيا أصحاب الكفاءات المستقلة لشغل تلك المناصب خدمة للصالح العام.

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