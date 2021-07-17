2021/07/17 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عن ارتفاع غير مسبوق في الاصابات بفايروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: " نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وأن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق"، موضحا، ان "العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج الى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية".

واضاف: ان وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا رفعت توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا، داعياً الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ،وكذلك أخذ اللقاحات.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع غير مسبوق في اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ارتفاع غير مسبوق في اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).