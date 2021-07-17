2021/07/17 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت هيئة الانواء الجوية العراقية، يوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة خلال ايام عيد الاضحى.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان طقس اليوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم، موضحة، ان الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم وترتفع درجات الحرارة قليلاً،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة معتدلة السرعة (5-10) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم.

واضاف البيان: ان درجة الحرارة المسجلة لهذا اليوم في بغداد بلغت 47 درجة ،فيما سجلت محافظتا البصرة وذي قار 49 درجة مئوية، مشيرة الى ان الطقس ليومي الأحد والاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم.

وبين، ان الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً حاراً مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً،فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)ومدى الرؤية(8-10)كم،لافتا الى ان درجة الحرارة في العاصمة بغداد يوم غد الأحد ستكون 48 درجة ،فيما ستسجل محافظتا البصرة وذي قار 50 درجة مئوية.

ورجح، ان طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحواً حاراً جداً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،تنشط خلال النهار الى (40-30)كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس خلال عيد الاضحى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس خلال عيد الاضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).