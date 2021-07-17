الهجرة: عودة طوعية لعشرات العراقيين من تركيا (صور)

أعلنت وزارة الهجرة، السبت، عودة 77 عراقيا من تركيا إلى أرض الوطن طوعيا.
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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تموز 2021)، أن "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 77 مواطنا عراقيا من محافظات ( انقرة ، اضنه ، جوروم وسامسون ) التركية الى محافظة نينوى شمالي البلاد"ز
وأضافت الوزارة أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد".
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