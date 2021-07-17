الهجرة: عودة طوعية لعشرات العراقيين من تركيا (صور)

2021/07/17 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة، السبت، عودة 77 عراقيا من تركيا إلى أرض الوطن طوعيا.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تموز 2021)، أن "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 77 مواطنا عراقيا من محافظات ( انقرة ، اضنه ، جوروم وسامسون ) التركية الى محافظة نينوى شمالي البلاد"ز

وأضافت الوزارة أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد".

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