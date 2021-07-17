2021/07/17 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، السبت (17 تموز 2021)، لحظة سقوط امرأة من شقتها الواقعة في الطابق الثالث باحدى البنايات في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر امني ان "امرأة اقدمت على رمي نفسها من الطابق الثالث حيث تسكن"، موضحا ان "المعلومات الاولية تشير الى ان سبب الانتحار مشاكل عائلية".

فيديو يوثق قيام امرأة برمي نفسها من الطابق الثالث في منطقة الكرادة وسط بغداد، والمعلومات تشير الى ان السبب "مشاكل عائلية" pic.twitter.com/KFVBdoCtm8

— Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16) July 17, 2021

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة ترمي نفسها من الطابق الثالث وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امرأة ترمي نفسها من الطابق الثالث وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).