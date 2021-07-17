2021/07/17 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الالمانية، اليوم السبت،

ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات

في البلاد، إلى 133 شخصا على الأقل، مما

يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا.

وقالت الشرطة في كوبلنتس خلال بيان،

"وفقا للمع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).