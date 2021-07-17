الكاظمي يزور واشنطن للقاء بايدن الشهر الجاري

2021/07/17 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الابيض، ان الرئيس الأميركي

جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي في واشنطن، خلال الشهر الجاري.

وقال البيت الابيض في بيان، ان "بايدن

سيستقبل الكاظمي في 26 تموز في واشنطن،

مبينا ان "ه

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