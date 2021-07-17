بعد 8 أشهر من الإغلاق بسبب الوباء.. برج إيفل يُفتتح مجدداً للزوار بقواعد فيروس كورونا جديدة

2021/07/17 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح برج إيفل للزوار أخيرًا يوم الجمعة، بعد ثمانية أشهر من الإغلاق بسبب قيود فيروس كورونا، وكان أطول إغلاق له منذ الحرب العالمية الثانية

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