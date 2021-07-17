الدفاع المدني يخمد حريقاً أندلع قرب مستشفى الحبوبي

2021/07/17 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع- زهراء صباح

إندلع حريق في السياج الخارجي لمستشفى الحبوبي اليوم السبت، ولم تسجل أي إصابة.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"حريقاً اندلع في السياج الخارجي لمستشفى الحبوبي ،ولم تسجل أي إصابة"، لافتة الى أن " الحريق حدث بسبب تماس كهربائي في كرڤان للحراسة قرب السياج الخارجي للمستشفى ،وتمت السيطرة عليه".

وأكدت أن"فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل".

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