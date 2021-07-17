النزاهة: ضبط مخالفاتٍ بمشروع تأهيل شوارع في كركوك بأكثر من 3 مليارات دينار

2021/07/17 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت أعمال تأهيل وتبليط شوارع بكلفة أكثر من 3 مليارات دينارٍ في محافظة كركوك.وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ أعمال الرصد والمُتابعة التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة […]

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