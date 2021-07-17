المحكمة الاتحادية تنفي تغريم رئيس مجلس النواب

2021/07/17 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم السبت، ايضاحا حول ما تداولته وسائل اعلام ومواقع التواصل بعنوان " المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب 100 الف دينار لتعيينه 38 وزير ووكيل بصورة غير دستورية".

وذكرت المحكمة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: " تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبرا بعنوان "المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب 100 الف دينار لتعيينه 38 وزير ووكيل بصورة غير دستورية".

واضافت: "تنوه المحكمة الاتحادية العليا الى أنها لم تصدر هكذا قرار، وتهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".

PUKmedia عن اعلام المحكمة الاتحادية العليا

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