رسالة فيلم -عبد الله وليلى - لا الغربة ولا الزهايمر يمكن أن يمحي من الذاكرة الوطن الأم - علي المسعود

2021/07/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود رسالة فيلم "عبد الله وليلى " لا الغربة ولا الزهايمر يمكن أن يمحي من الذاكرة الوطن الأمكثيراً ما يتحدث الناس عن الأمراض العقلية مثل ألزهايمر، ولكن أحداً لا يمكنه تخيل ما يحدث في العقل نتيجة تدهور الذاكرة المتواصل حتى ينسى المرء أسماء أبنائه واسمه هو شخصياً، وهو أمر يختلف عن فقدان الذاكرة المفاجئ، نتيجة حادث مثلاً، لأن المرء يدرك، على الأقل في المراحل الأولى والوسطى من المرض، قدر المصيبة ال ......





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