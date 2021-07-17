2021/07/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم دماء شهداء (بشت ئاشان) ديْن في أعناقنا لا يمكن أن ننساه أو نتناساه : السيد مفيد الجزائري المحترم : تابعت حديثك بدقة في برنامج (خطى)(1 ) الجزء الثالث والذي تحدثت فيه عن جريمة بشت ئاشان .لا احفي عليك اسفي والمي و استغرابي الشديد و استيائي اللامنتهي و أنا اتابع حديثك عن تلك الجريمة المغيبة او بالاحرى المنسية .اقول لك بصدق , لم أكن أتوقّع أبداً ان اسمع ما سمعته منك في برنامج (خطى) عن معارك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى السيد مفيد الجزائري - شه مال عادل سليم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى السيد مفيد الجزائري - شه مال عادل سليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).