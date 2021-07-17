الوعي الصحي المتدني في رفض جانحة كوفيد 19 كورونا - مصطفى محمد غريب

2021/07/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب جانحة كوفيد ـ 19 ويطلق عليها جانحة كورونا أصبحت عالمية بعدما كانت بدايتها او اكتشافها في مدينة "ووهان الصينية" أوائل شهر ديسمبر 2019 ، ومنذ ان أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي ان تفشي فايروس جانحة كوفيد ـ 19 كورونا يعتبر حالة طوارئ صحية عامة وهذا الانتشار شكل ويشكل قلقاً لدى المجتمع الدولي، فقد حدث وانتشر في أكثر من ( 188) دولة حتى تاريخ 3 / 7 / 2021 ، لا نهول الأمور اكثر من حجمها بل علينا ان ......





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