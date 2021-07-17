2021/07/17 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض كرفان للحماية بمركز الاورام السرطانية في محافظة ذي قار، السبت، لحادث حريق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مراسل "ناس" في ذي قار، (17 تموز 2021)، إن "حريقا نشب في كرفان قسم الحماية بمركز الاورام السرطانية"، مشيرا الى أنه "تم اخماد الحريق من دون تسجيل اي خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: إخماد حريق في ’كرفانات’ تابعة لمستشفى الحبوبي بالناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: إخماد حريق في ’كرفانات’ تابعة لمستشفى الحبوبي بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).