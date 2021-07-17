اول تعليق من العصائب بشأن القبض على قاتل هشام الهاشمي

2021/07/17 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في حركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان موضوع القبض على المتهم بقتل الخبير الامني هشام الهاشمي قانوني بحت، وعلى الدولة توضيح ملابساته.

وقال السعيدي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (17 تموز 2021)، انه "فيما يخص القبض على المتهم بقتل هشام الهاشمي، يعتبر قانوني بحت والدولة هي التي تأخذ اجراءاتها وليس لنا اي تصريح غير هذا".

واضاف، ان "هذا الموضوع يخص اجهزة الدول الامنية وعليها تتخذ اجراءاتها وتبين للمواطن والشارع العراقي تفاصيل وملابسات الجريمة وهو شأن امني بحت".

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