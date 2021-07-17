وزيرة الاعمار: افتتاح جسر البقاق (العميري) في محافظة نينوى

2021/07/17 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد

وسو، السبت، افتتاح مشروع اعادة تأهيل

جسر البقاق (العميري) الكونكريتي في

محافظة نينوى، الذي تنفذه شركة المعتصم

العامة باشراف دائرة الط

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