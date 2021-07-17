2021/07/17 | 14:25 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 يوليو 2021 | 02:18 مساءً

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الاحتلال الصهيوني يستهدف المزارعين الفلسطينيين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، أراضي الفلسطينيين الزراعية القريبة من السياج الأمني شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفات مصادر فلسطينية بقيام قوات العدو بإطلاق النار من أبراج المراقبة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف اراضي المواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية بشكل يومي ، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

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