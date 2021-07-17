التطبيعية تعقد المؤتمر الأمني لمباراة نهائي كأس العراق

2021/07/17 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، خططاَ لتأمين نهائي بطولة كأس العراق بين القوة الجوية والزوراء.وذكرت التطبيعية في بيان أن “الهيئة التطبيعية، عقدت في مقر اتحاد كرة القدم، اجتماعاَ أمنياَ خاصاَ بمباراة نهائي كأس العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية التي ستقام بملعب الشعب الدولي يوم الاثنين المقبل”.واضافت أن “الاجتماع حضره الأمين العام للهيأة (محمد فرحان)، ومدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة (طالب الموسوي)، ومشرف المباراة والمنسق الأمني وعدد من قيادات القوات الأمنية المسؤولة عن تأمين المباراة بمختلف صنوفها”.وأكدَ الأمين العام للتطبيعية، محمد فرحان، وفقاً للبيان على “أهمية تأمين المباراة بشكل كاملٍ ومناسبٍ، وكذلك كيفية التعامل بشكل مثالي مع قضية دخول الجمهور والصحفيين، خصوصاََ أنها أول مواجهة تشهد عودةَ الجمهور الكريم الى المدرجات بعد غياب فترة طويلة”.وبينَ فرحان أن “التطبيعية ستعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة على إخراج المباراة المهمة بأفضل صورةٍ وتنظيم عالٍ مع تواجد الشركة المنظمة التي ستعطي جماليةً أكثر للمواجهة، وكذلك حفل الختام”.يشارُ إلى أن مواجهة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية ستقام يوم الاثنين المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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