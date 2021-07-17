2021/07/17 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني ارتفع معدل الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا، في محافظة النجف الأشرف، بعد ‏أشهر من تسجيل صفر وفيات.‏ وذكرت دائرة صحة النجف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع معدل وفيات كورونا في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل وفيات كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل وفيات كورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).