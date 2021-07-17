2021/07/17 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت فرق الدفاع المدني 3 عمال بالتزامن مع عمليات اخماد حادث حريق اندلاع داخل كرفانات عدد ( 2 ) في مستشفى الحبوبي في محافظة ذي قار، مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والأمان.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل مستشفى وتنقذ عمال في ذي قار first appeared on النور نيوز.

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