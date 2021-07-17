مكافحة المخدرات تلقي القبض على 6 متهمين في الديوانية والمثنى

2021/07/17 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.جاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم القبض على ( 4 ) متهمين في محافظة الديوانية ومتهمين اثنين في محافظة المثنى وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة نوع كبتاجون”.وأشار الى “إحالتهم إلى …

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