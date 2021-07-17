تنفيذ حملة لحماية المواقع الاثرية في ديالى

2021/07/17 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / انطلقت في محافظة ديالى اول حملة لحماية الاثار ومنع المتاجرة بها في المحافظة .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قسم شرطة حماية الاثار في شرطة ديالى شرع بحملة هي الاولى من نوعها منذ 17 عاما لحماية المواقع الاثرية ومنع المتاجرة بها من قبل العصابات التي تتاجر بالمخطوطات والاثار .واضاف ان الحملة تتضمن توعية المواطنين بالحفاظ على الارث الحضاري والمواقع الاثرية وحمايتها والابلاغ عن العصابات التي تقوم بسرقة الاثار ./انتهى

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