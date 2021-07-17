مستشار رئيس الوزراء يكشف عن أهداف زيارة الكاظمي إلى واشنطن

2021/07/17 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم السبت، أهداف زيارة الكاظمي الى الولايات المتحدة ،فيما أكد أن رئيس الوزراء يعمل على نقل العلاقات مع الولايات المتحدة إلى الإطار الاقتصادي.وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة الى الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جداً وتأتي في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي بمرحلته الجديدة بعد ثلاث جولات ناجحة من الحوار الاستراتيجي تكللت بخفض الوجود الاستشاري الأمريكي ضمن بعثة التحالف الدولي من 5200 الى 2500 مستشار عسكري "، لافتاً الى أن"استدامة الحرب على فلول داعش تتم بالشراكة الاستخبارية ،واستمرار استدامة السلاح العراقي ذا المنشأ الأميركي بالإضافة الى تطوير برامج التأهيل والتنظيم والتدريب للقوات المسلحة العراقية ،والأجهزة الاستخبارية العراقية".وأشار إلى أن"قوة الزيارة تكمن في شخصية رئيس الوزراء الذي يعد من القادة القلائل الذين عملت الإدارة الأميركية الديمقراطية في استقبالهم في البيت الأبيض للتباحث في مستقبل العلاقات بين البلدين"، مبيناً أن " الإدارة الأميركية تعرف أهمية العراق في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وقدرة القيادة العراقية على جذب التأييد للسياسات الوطنية من أجل إدارة البلاد ومواجهة الأزمات والذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة كما وعد بها رئيس الوزراء في المنهاج الحكومي".وأضاف علاوي أن"الكاظمي يسعى الى مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية بعد إجراء جلسة الحوار الفني العسكري بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي التي عقدت في العاصمة بغداد مؤخراً"، مؤكداً أن"وضع الجدول الزمني يعني العودة بالعلاقات العراقية - الأميركية الى مرحلة ما قبل سقوط الموصل العام 2014 والعمل تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية".وشدد على أن"الكاظمي يعمل على نقل العلاقات العراقية - الامريكية من الإطار العسكري الى الإطار الشامل الذي يرتكز على البعد السياسي - الاقتصادي وتنفيذ عمل اللجان المشتركة في ضوء البنود الستة للتعاون بين العراق والولايات المتحدة ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والتعليمي والتكنولوجي والصحي والبيئي"، موضحاً أن"الزيارة تهدف أيضاً الى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال العمل مع مجموعة الاتصال وصندوق النقد الدولي حول الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي بالإضافة الى اللقاء بالمؤسسات الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال والشركات الأمريكية".وتابع أن"الزيارة ستشهد أيضاً تقديم شرح لعمل الحكومة العراقية في توفير المناخ الانتخابي لإجراء الانتخابات للسلطة التشريعية من خلال عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الداعم لعمل الحكومة العراقية والمفوضية في إجراء الانتخابات وحث دول العالم والمؤسسات الدولية على المساهمة بمراقبة الانتخابات من خلال المراقبين الدوليين للانتخابات" ، مشيراً الى أن " الزيارة ستركز على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والحكومة الامريكية وتعزيز التعاون الثنائي في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز وتطوير الشراكة في مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ ، والتعاون بين الحكومة العراقية والامريكية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لكيان داعش الإرهابي".

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