صدور كتاب عن تاريخ معهد الفنون الجميلة في البصرة

2021/07/17 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع - فاطمة رحمة

وثق الفنان مجيد عبد الواحد، تاريخ معهد الفنون الجميلة في البصرة، من خلال تأليف كتاب "تاريخ معهد فنون البصرة 1977 – 2003" منطلقاً في الكتاب من رسالته لنيل الماجستير، التي أضاف لها وأعاد صياغة الكتاب من المنهج الأكاديمي الى إمكانية التداول الثقافي العام الذي يشمل غير المتخصصين.

الكتاب يحتوي على تسعة فصول وببلوغرافيا عن تاريخ الفن البصري، ووثق أربعمئة وثلاثين اسماً من أعلام الفن البصري، ومن ضمنهم موسيقيون ومسرحيون وتشكيليون وفوتغرافيون وإذاعيون وتلفزيونيون وسينمائيون.

الكاتب أجرى لقاءات مع الأحياء من الذين عايشوا مرحلة التأسيس والذين شكلوا المصادر لتأكيد وإنضاج المعلومات الموثقة.

صدر الكتاب عن دار الجنوب في أربعمئة وعشرين صفحة من القطع المتوسط.

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