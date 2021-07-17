2021/07/17 | 15:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن بلاده تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا ،وأن حالات الإصابة الشديدة بالفيروس هي الأكثر مما كانت عليه في أي وقتاً مضى.وصرح سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، : …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة" العراقية: نواجه منعطفاً وبائياً خطيراً.. ورفعنا توصيات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة" العراقية: نواجه منعطفاً وبائياً خطيراً.. ورفعنا توصيات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).