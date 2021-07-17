المحكمة الاتحادية في العراق توضح حقيقة تغريم الحلبوسي

2021/07/17 | 15:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم السبت، إصدار أي قرار بشأن تغريم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقالت المحكمة الاتحادية، أن وسائل إعلام ومواقع التواصل تداولت خبرا بعنوان "المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب 100 ألف دينار …

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