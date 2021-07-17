إيران.. قتيل في احتجاجات على شح المياه وتحذيرات من اضطرابات أمنية

2021/07/17 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران، على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، السبت.

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