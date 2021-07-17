العمل توضح اسباب تأخير رواتب المتقاعدين

2021/07/17 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم الإعلان عن اطلاق الرواتب في الصفحة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة وصفحة الدائرة ووسائل الاعلام المختلفة حال إطلاقها من قبل المصرف.

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