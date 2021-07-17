2021/07/17 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



العيداني يكشف تفاصيل مشروع ماء البصرة الكبير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. العيداني يكشف تفاصيل مشروع ماء البصرة الكبير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. العيداني يكشف تفاصيل مشروع ماء البصرة الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).