قسد تدعو المجتمع الدولي للتدخل في عفرين

2021/07/17 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف عملية الابادة في عفرين.

ونشر مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية عبر موقع التواصل " تويتر" وتابعه PUKmedia: ان " الاحتلال التركي تنبش مقبرة للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن مدينة عفرين أثناء الغزو،ث م تقوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام العالمي على أنها "مقبرة جماعية".

واضاف: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف عملية الإبادة هذه وحماية عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

PUKmedia متابعة

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