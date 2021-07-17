2021/07/17 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يعلن وصول أول دفعة من

السياح إلى مطار النجف الدولي بعد

استئناف السياحة الدينية مع دول العالم

يتبع ..

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