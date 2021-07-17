بالصور.. العتبةُ العبّاسية المقدّسة تؤهّل إحدى المدارس الحكومية في كربلاء

2021/07/17 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت ملاكاتُ قسم الصيانة والإنشاءات

الهندسيّة في العتبة العبّاسية

المقدّسة، بإعادة تأهيل مدرسة

العبّاسية إحدى مدارس محافظة كربلاء

المقدّسة، التي كانت بحاجة إلى أعمال

صيانةٍ وتطوير لعددٍ من مفاصلها

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